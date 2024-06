Nasconde in bocca 18 ovuli di droga, denunciato minorenne nel Grossetano

Fermato per un controllo, nascosti in bocca aveva 18 ovuli contenenti sostanze stupefacenti. È successo sul litorale grossetano dove, durante i controlli della guardia di finanza di Follonica, un minorenne è stato denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio.

Nel dettaglio alla richiesta dei documenti il giovane, appena 17enne, avrebbe farfugliato alcune parole a denti stretti rispondendo in maniera evasiva. A quel punto le fiamme gialle gli avrebbero chiesto di aprire la bocca, scoprendo gli ovuli, divisi in 9 dosi di cocaina e 9 di eroina. Se ingeriti, viene sottolineato dalla guardia di finanza, avrebbero potuto mettere in serio pericolo la salute del ragazzo.

Accertate le buone condizioni fisiche, i militari hanno proseguito il controllo in caserma rinvenendo, nascosti sotto agli indumenti del giovane, quasi 20 grammi di hashish e qualche centinaio di euro in contanti, presumibilmente derivanti dall'attività di spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata così come il cellulare del ragazzo, denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio e su disposizione della Procura per i Minorenni di Firenze, affidato ad una struttura di accoglienza straordinaria. Dalla guardia di finanza sottolineato il proseguimento delle operazioni a contrasto dello spaccio sul territorio, che saranno intensificate con l'arrivo dell'estate.