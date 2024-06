Opera in Piazza, al via con la “Turandot” di Busoni

Sarà “Turandot” di Ferruccio Busoni a inaugurare la settima edizione dell’Opera in Piazza nell’anno in cui si celebra il centenario della scomparsa dell’illustre compositore. Venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21, sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti, andrà in scena l’opera lirica tratta dalla fiaba omonima di Carlo Gozzi nella traduzione italiana di Oriana Previtali Gui.

L'OPERA - Tra il 1914 e il 1916 Ferruccio Busoni compose “Arlecchino”. Per accoppiare “Arlecchino” ad un altro lavoro teatrale e mettere insieme una serata musicale più consistente, data la breve durata dello stesso, Busoni assemblò i brani già composti per la “Suite” del 1904 ispirata alla fiaba di Carlo Gozzi. È così che nasce l’opera lirica “Turandot” eseguita per la prima volta l'11 maggio 1917 all'Opernhaus di Zurigo e solamente molti anni dopo, nel 1936, in Italia.

L’esecuzione musicale del prossimo 5 luglio è affidata alla nuova Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata dalla collaborazione con Damiano Tognetti e l’Associazione Il Contrappunto, diretta dall’esperta Miriam Němcová. Dopo essersi diplomata al Conservatorio di Praga, del quale attualmente dirige l’Orchestra, ha collaborato con numerosi ensemble professionali (Suk Chamber Orchestra, Karlovy Vary Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica di Hradec Králové, Coro della Radio Ceca, Coro Filarmonico di Praga). In seguito al ritorno da un soggiorno di studio a Parigi, ha lavorato all'Opera da Camera di Praga, al Teatro FX Šalda di Liberec e all'Opera di Stato di Praga. I cori saranno eseguiti dal Laboratorio Corale del Centro Busoni, le cui voci sono state appositamente selezionate e formate dal maestro Stefano Boddi che del coro è direttore. Due realtà musicali nuove e 'autoctone' che vogliono coinvolgere i talenti del territorio per omaggiare e diffondere la conoscenza del grande, empolese, Ferruccio Busoni. L’ambientazione della rappresentazione non prevede scenografie e l’attrezzeria scenica sarà ridotta al minimo. Gianni Pollini, light designer fra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale, specializzato tanto nel teatro di prosa quanto nell’opera e nel balletto, plasmerà le suggestioni fiabesche della trama e della musica grazie al sapiente ed originale uso delle luci. La regia è firmata da Franco Spina, mentre l’ideazione dei costumi, il trucco e le parrucche si devono a Fabio Miari, sarto artigianale, appassionato conoscitore di storia del costume.

BIGLIETTI E ABBONAMENTO - Biglietti “Turandot” di Ferruccio Busoni: 1° settore: intero 30 € / ridotto 26 €; 2° settore: intero 25 € / ridotto 21 €; 3° settore: intero 20 € / ridotto 15 €; Under 18: 10 euro. Biglietti "European Youth Orchestra (19 luglio): intero: 20 € / ridotto 15 €; Under 18: 10 €. Biglietti "Turandot" di Giacomo Puccini (26 luglio): 1° settore: intero 40 € / ridotto 36 €; 2° settore: intero 35 € / ridotto 31 €; 3° settore: intero 25 € / ridotto 20 €. Abbonamento “Opera in Piazza” (3 spettacoli: 5 luglio, Turandot di Busoni; 19 luglio, European Youth Orchestra; 26 luglio, Turandot di Puccini): 1° settore: intero 80 € / ridotto 65 €; 2° settore: intero 70 € / ridotto 55 €; 3° settore: intero 50 € / ridotto 40 €

*Riduzione per Soci Unicoop Firenze

I biglietti sono acquistabili a Empoli alla Libreria Rinascita, via Ridolfi 53, da Bonistalli Musica, via Fratelli Rosselli, 19 e online sulla piattaforma eventbrite. Gli abbonamenti sono sottoscrivibili al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, Empoli. Info e contatti: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, Empoli - tel. 0571711122 / 3737899915 - www.centrobusoni.org - csmfb@centrobusoni.org.