30° GP Banca Cambiano, i campioni del domani in bici a Castelfiorentino

Una gara su circuito “urbano” per giovanissimi. Un’opportunità per divertirsi e magari coltivare un sogno nel cassetto: quello di diventare (chissà?) futuri campioni, eredi di un Bettiol o di uno Sbaragli. Questo il biglietto da visita del 30° GP Banca Cambiano 1884 spa, corsa ciclistica che si svolgerà sabato 22 giugno con partenza alle 16.30 da Via Duca d’Aosta, nei pressi del Bar Gallo Nero (sponsor della manifestazione).

La gara – che è organizzata dalla Società Ciclistica Castelfiorentino con il patrocinio del Comune – è riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni, lungo un percorso che varia in base alle fasce di età dei partecipanti con un minimo di 1 km (6 anni) a un massimo di 15 km (12 anni).

Il primo tracciato, che sarà percorso dai bambini di sei-sette anni, comprende Via Duca D’Aosta, Viale Di Vittorio, Via Marzabotto; il secondo tracciato, assegnato ai bambini dagli otto ai dodici anni, comprende via Duca D’Aosta, via Primo Maggio, via Che Guevara, via Duca d’Aosta, viale Di Vittorio, via Marzabotto.

Si ricorda che nelle vie interessate dalla manifestazione vige il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli eventualmente lasciati in sosta abusiva, con possibilità limitata di transito tra il termine di una gara e l’inizio di quella successiva.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa