Altini (cdx) con il settore conciario dal ministro Pichetto Fratin: dialogo su depuratori

Emozionante e importantissima giornata quella che mi ha visto accompagnare a Roma, al Ministero dell'Ambiente, il presidente del Consorzio conciatori di Ponte a Egola, Michele Matteoli, il direttore tecnico del Consorzio Cuoiodepur, Gualtiero Mori, il vicepresidente Unic, Piero Rosati, il presidente del consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno Renzo Lupi e Francesco Giannoni in rappresentanza del Consorzio Conciatori di Santa Croce sull’Arno. Scopo del viaggio l'incontro con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ringrazio per l'onore concessoci. Vien da sé che il tema principe sia stato quello delle criticità del settore conciario inerente il tema ambientale e l'accordo di programma. Un incontro che lo stesso Ministro promise a margine di un'altra riunione e ripreso poi dal senatore Maurizio Gasparri durante la nostra ultima visita al consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Una precisazione che avvalora il fatto di aver mantenuto le promesse nell'esclusivo interesse dell'economia del territorio e dei cittadini. Nello specifico i temi affrontati sono stati quelli riguardanti l'accordi di programma per la tutela delle risorse idriche, le autorizzazioni AIA dei depuratori, il riutilizzo dei fanghi per la depurazione conciaria. Un incontro molto costruttivo ove ci siamo confrontati in maniera proficua. Sono fiducioso che ne nascerà qualcosa di buono di cui godere sul territorio sanminiatese.

Ufficio Stampa Comitato Michele Altini

candidato sindaco