Due allenatori toscani all'estero: Mazzarri al Persepolis in Iran e Bacci al Boavista in Portogallo

L'empolese d'adozione Walter Mazzarri e il massese-viareggino Cristiano Bacci sono pronti a iniziare delle nuove avventure lontane dall'Italia ma soprattutto dalla loro Toscana.

Mazzarri ha abbracciato il progetto del Persepolis Football Club, una delle due big del campionato iraniano. Mentre Cristiano Bacci sarà il nuovo tecnico del Boavista, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Per Mazzarri si tratta della dodicesima panchina in carriera da allenatore. L'ultimo club allenato fuori dall'Italia fu il Watford in Premier League.

Cristiano Bacci torna da primo allenatore otto anni dopo l'esperienza con l'Olhanense, sempre in Portogallo.