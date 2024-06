Ecco la nuova Giunta di Capannoli

La Sindaca Arianna Cecchini ha già convocato il consiglio comunale per l'insediamento. Mercoledi 26 giugno alle 21.30 Arianna Cecchini presterà il giuramento per la terza volta, dopo che le urne hanno decretato la vittoria della lista "Con Arianna Cecchini Sindaca" alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Nella stessa seduta saranno illustrate dalla Sindaca le linee di mandato per i prossimi cinque anni e saranno effettuate le prime nomine. Già pronta la giunta comunale, in parte nel segno della continuità, con deleghe riviste e redistribuite.

I nuovi assessori saranno:

- Simona Giuntini, che sarà anche Vicesindaca, con delega delle funzioni relative a: Politiche scolastiche, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Progetti PNRR Transizione Digitale, Centro Commerciale Naturale;

- Alessandra Marianelli con delega delle funzioni relative a: Politiche sociali e sociosanitarie, Politiche abitative, Animazione territoriale;

- Marco Cecconi con delega delle funzioni relative a: Sport, Economia civile, Decoro urbano, Politiche per la grande età, Caccia, Pari Opportunità;

- Federico Mangini con delega delle funzioni relative a: Urbanistica, Edilizia privata, Politiche energetiche, Sviluppo economico, Protezione civile. Altre deleghe saranno affidate ai consiglieri comunali del gruppo di maggioranza, che saranno comunicate dalla Sindaca in occasione della seduta di consiglio comunale.

"A tutti i consiglieri di maggioranza affiderò delle deleghe, anche rilevanti; vogliamo che il progetto dei prossimi cinque anni sia ampiamente condiviso e partecipato da tutti coloro che hanno scelto di affiancarmi e mettersi al servizio dei cittadini" commenta la Sindaca Arianna Cecchini.

Nei banchi dell’opposizione tre consiglieri della lista “Silvia Rocchi Sindaco” (Rocchi Silvia, Gentile Giulia, Citi Giacomo) ed una consigliera della lista “Noi Per” (Cionini Barbara).

Fonte: Ufficio Stampa