Fondazione Santa Maria Nuova, il bilancio delle donazioni (che ha riguardato anche Empoli)

La donazione di un ecografo al reparto di neurologia di Empoli, di uno spirometro portatile high tech e due monitor multiparametrici per la Medicina Interna all’Ospedale di Santa Maria Nuova, di un ecografo di ultima generazione all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. E ancora il restauro dell'Antica Spezieria dell’Ospedale Serristori di Figline Valdarno, visite e aperture straordinarie al patrimonio artistico e culturale del territorio, la mostra e un convegno per raccontare la storia delle “Fattorie di Santa Maria Nuova al tempo dei Medici” in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, l'Archivio di Stato di Firenze e l'Osservatorio Ximeniano.

Sono alcune delle iniziative realizzate nell'ultimo anno dalla Fondazione Santa Maria Nuova grazie alle donazioni di enti, imprese, cittadini, associazioni. Nel 2023 sono stati raccolti oltre 410 mila euro a sostegno all’Azienda USL Toscana Centro.

I risultati sono stati illustrati ieri dal presidente della Fondazione Giancarlo Landini durante la charity dinner al Giardino di Villa Bardini, in occasione del 736° anniversario dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a cui hanno partecipato oltre 120 persone. Con il ricavato dell’iniziativa sarà possibile aiutare la Fondazione nella sua opera di sostegno all’Azienda USL Toscana Centro per i progetti sanitari e di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei suoi 13 ospedali.

Erano presenti il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore generale di Ausl Toscana Centro Valerio Mari e i consiglieri regionali Cristina Giachi e Andrea Vannucci.