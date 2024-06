I simulatori di guida per autoscuole nascono a Limite sull'Arno: Daniele Toccafondi si racconta

Continua la rubrica di "Cna Storie", il nuovo programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nell'appuntamento odierno, andanto in onda questa mattina (mercoledì 15 maggio), abbiamo ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady in via Ponzano Daniele Toccafondi, titolare dell'azienda Toccafondi Multimedia di Limite sull'Arno, dal 2000 affiliato Cna. Insieme a lui ha dialogato anche Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa.



La Toccafondi Multimedia è dedita alla creazione di simulatori dedicati all'educazione stradale, dal software al prodotto finito. Come clienti principali ha le scuole guida per veicoli su strada e nautica.

La storia di Toccafondi parte dalla sua carriera di ex maestro di scuola elementare, passando per una 'scintilla' che ha portato a un cambio di vita e a un'azienda lungimirante e oggi leader nel settore.

"Da quando avevo 8 anni volevo fare l'insegnante, grazie al maestro Franceschi, una persona gentile e capace. Comincio a lavorare da 14 anni, con un lungo percorso sia come insegnante che come attività secondarie dalla vendita di enciclopedie ai corsi per corrispondenza. Il mio obiettivo era fare educazione civica tramite l'educazione stradale. Sono partito dalle autoscuole, facendo i corsi per i ragazzi che volevano prendere la patente", racconta Toccafondi.

La scintilla di cui sopra "nacque da un programma statunitense, che mi ha portato a ideare a fare i quiz per l'educazione stradale tramite computer. Ho acquisito questo programma, ci ho lavorato 3 anni con tanto di disegni e di sonoro in dialetto toscano. L'ho presentata per 3 anni, senza venire considerato. Poi nel 1992 per fare l'esame sono necessari i quiz con domande casuali e allora la mia idea ha preso il volo con un accorto con le prime 17 autoscuole".

Dai primi rudimentali quiz siamo arrivato al 2024 con vere e proprie esperienze di realtà simulata: "La realtà simulata ha il grandissimo vantaggio di simulare situazioni pericolose per noi e per gli altri, per la guida o per il comportamento personale. Questo mi ha sempre affascinato per il realismo e la capacità di educare", spiega Toccafondi.

E guardando sul sito sono presenti simulatori di auto e di natanti, fino pure al monopattino elettrico, "la cui pericolosità è data dalla sottovalutazione del mezzo. Ha ruote piccolissime e il rischio di caduta è alto, con ferite onnipresenti".

Gli ultimi sviluppi hanno portato all'uso di visori per la simulazione di guida, finora fermata da problemi tecnici.

Ovviamente, non poteva mancare l'educazione per i bambini: "Dall'educazione stradale si passa direttamente all'educazione civica. La regola non è da vedere come una costrizione ma è importante anche per se stessi, e la strada è una metafora della vita: un inizio, una fine, degli ostacoli, un viaggio".

"Toccafondi Multimedia da una realtà artigianale diventa un grosso colosso nel settore: serve dalle Università alle Asl, dalle forze dell'ordine. Cna interagisce con la Toccafondi Multimedia dal 2000, nella nascita del settore Comunicazione e Terziario. Noi includiamo aziende come quelle di Daniele Toccafondi, promuovendo iniziative dedicate come un convegno sull'AI alla Mostra dell'Artigianato o il premio Cambiamenti dedicato alle aziende all'avanguardia nel settore tecnologico", conclude Valentina Cantini.