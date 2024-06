In casa un fucile rubato, coltelli, un nunchaku, fuochi d'artificio illegali, denaro falso e droga: arrestato 62enne

I carabinieri di Cecina e Livorno, con il supporto di due unità cinofile specializzate, hanno arrestato un 62enne livornese con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. L’operazione è avvenuta nell'ambito di un'intensificazione dei controlli per contrastare attività illecite e la presenza di armi clandestine. Durante una perquisizione in una casa di Livorno, sono stati trovati un fucile rubato, numerosi coltelli, un manganello telescopico, un nunchaku, munizioni e fuochi d'artificio illegali. Inoltre, sono stati sequestrati 35 grammi di hashish, 70 grammi di sostanza da taglio e vari materiali per il confezionamento della droga, inclusi bilancini di precisione e un quaderno con annotazioni relative allo spaccio. È stata trovata anche una banconota falsa da 50 euro. Sono stati sequestrati oggetti come una maschera di carnevale, ricetrasmittenti, targhe di veicoli, smartphone e una tessera sanitaria intestata a un'altra persona, ritenuti utili per attività criminali. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le operazioni rientrano nelle azioni di prevenzione e contrasto della criminalità condotte dai Carabinieri a Livorno. La presunzione di innocenza si mantiene fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.