Interruzione elettrica per le antenne di Radio Lady, continua ad ascoltarci in streaming

Prevista un'interruzione elettrica alle antenne radio di Radio Lady in via Pietramarina domani, venerdì 21, dalle 9 alle 16. Lo comunica Enel, specificando che in caso di maltempo potrebbe essere rinviato l'intervento. Pertanto, la nostra emittente potrebbe non essere ascoltata sulle consuete frequenze del 97.7 in modulazione di frequenza. Ma le nostre trasmissioni continueranno ad andare in onda, sia in streaming (sul sito radiolady.it che tramite app scaricabile per Play Store e Apple Store) che in Dab+.