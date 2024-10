Interruzione elettrica per le antenne di Radio Lady e SeiSei Vintage, continua ad ascoltarci in DAB oppure in streaming

Prevista un'interruzione elettrica alle antenne radio di Radio Lady e Radio SeiSei Vintage in via Pietramarina domani martedì 29 ottobre, dalle 9 alle 16. Lo comunica Enel, specificando che in caso di maltempo potrebbe essere rinviato l'intervento. Pertanto, la nostra emittente potrebbe non essere ascoltata sulle consuete frequenze in FM 97.7 e 102.100 . Ma le nostre trasmissioni continueranno ad andare in onda in DAB+, in streaming sul sito radiolady.it e seiseivintage , oppure tramite App scaricabili su Play Store e Apple Store.

