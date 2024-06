Riapre a Bafno a Ripoli il cavalcavia autostradale di via Romanelli

Nella giornata di domani, 21 giugno, sarà riaperto il cavalcavia autostradale di via Romanelli, che segue la precedente riapertura di via Spartaco Lavagnini. Le chiusure si erano rese necessarie per l'esecuzione della nuova strada di raccordo con via Romanelli alta e via di Petriolo, e relative lavorazioni di spostamento di tutti i sottoservizi (acqua, gas, corrente, telefono e fibra); di conseguenza domani sarà anche l’ultimo giorno di servizio della navetta istituita per i residenti, che sarà definitivamente dismessa da sabato 22 giugno.

Sempre nella stessa giornata di venerdì 21 giugno il parcheggio dell’Ospedale Santa Maria Annunziata si arricchirà di una nuova porzione di sosta per ulteriori 60 posti auto.

“Un ulteriore importante passo – commenta il sindaco Francesco Pignotti insieme all’assessore alle Grandi Opere Infrastrutturali Paolo Frezzi – verso la conclusione di tutte le opere di mitigazione di un cantiere molto impattante sul nostro territorio e per la vita dei nostri cittadini. Proseguiremo questa azione di sollecito e controllo nei confronti di Autostrade Spa affinché vengano realizzate tutte le opere di compensazione previste per il nostro Comune”.

Si ricorda inoltre che da lunedì 24 giugno, nell’ambito dei lavori della Variante alla Chiantigiana, per consentire la realizzazione delle palificate a retta della carreggiata e del nuovo sottopasso, sarà chiuso un tratto di Via di Belmonte. L'accesso dai civici 27/a e 24 sarà possibile transitando da Ponte a Niccheri, mentre per raggiungere i civici fino al 22/a e 27 sarà necessario transitare da Antella\Grassina, i lavori dureranno tutto il periodo estivo.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa