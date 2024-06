Rick Rubin lancia un festival segretissimo in Toscana: gratuito fino a esaurimento posti

Rick Rubin, il leggendario produttore dei Red Hot Chili Peppers, di Johnny Cash e di tantissimi altri artisti (tra cui Jovanotti) ha ideato e lanciato il Festival of the Sun, nel borgo di Casole d'Elsa, nel senese. L'evento riguarda il solstizio d'estate, che sarà quest'oggi, data in cui è stato annunciato in modo molto segreto il festival, che si terrà venerdì 21 e sabato 22 giugno.

"L'estate astronomica comincia con il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. Il giorno è associato al cambiamento, alla natura e a nuovi inizi. I greci avviavano l'inizio del nuovo anno con il solstizio", annuncia il sito, senza dare modo di mostrare line-up o altri dettagli.

Rubin da tempo ha il suo 'buen retiro' in Toscana, scoperto proprio durante il lavoro con Jovanotti. Nel 2019 l'acquisto di una fattoria di 5.500 metri quadri, dove ha installato il suo studio di registrazione dove anche Jova ha registrato le sue ultime produzioni.

Da qui l'idea di un festival che, secondo i ben informati, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Da qui la segretezza e la rivelazione solo fino a oggi.