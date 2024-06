Truffatori intestano il contratto dell'energia elettrica su una donna, denunciati

I carabinieri di Castiglioncello hanno individuato e denunciato due persone in Sicilia, un uomo e una donna con precedenti specifici, per una truffa ai danni di una donna. I truffatori avevano falsificato una richiesta di cambio di operatore energetico, facendo apparire la vittima come se avesse accettato un nuovo contratto. La donna ha scoperto la truffa quando ha ricevuto una comunicazione di avvenuto cambio di fornitore e fatture per quasi duemila euro. Dopo aver sospettato che il suo consenso fosse stato falsificato, la donna ha denunciato il fatto ai Carabinieri. Le indagini hanno confermato l’identità dei truffatori, che ora devono rispondere di truffa e sostituzione di persona. I sospetti rimangono presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.