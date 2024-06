Bracciante morto a Latina, presidio a Firenze: "Inaccettabile"

Domani sabato 22 Giugno, in concomitanza e in solidarietà con lo sciopero e la manifestazione promossa a Latina, si terrà a Firenze un presidio alle ore 18:00 davanti alla Prefettura in via Cavour per Satnam Singh, il bracciante ucciso per omissione di soccorso in una condizione disumana e di grave sfruttamento lavorativo.

Il presidio è promosso da Cgil, Arci, AltroDiritto, Oxfam, Florence Must Act, Nosotras, Cat, Consorzio Metropoli, Anelli Mancanti, Medu, Msna, Limo, Progetto Arcobaleno, Cospe, Progetto Accoglienza, Il Girasole, Consorzio Coeso, Libera, Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario, Associazione del Honduras, Associazione Colombia, Njinga Mbande APS.

Non è accettabile perdere la vita sul lavoro, addirittura per omissione di soccorso in una condizione di barbarie e sfruttamento lavorativo. Basta con lo sfruttamento lavorativo e basta con le politiche e le norme che costringono i migranti in una condizione di irregolarità e ricattabilità.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa