Divieto di transito per l'estate in una parte di piazza della Vittoria a Empoli

Dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 24, da oggi venerdì 21 giugno e fino al 15 settembre, entreranno in vigore disposizioni al traffico per un tratto di piazza della Vittoria. Per le attività di un esercente locale, 4 giorni a settimana ci sarà il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dal civico 26 al civico 37 della piazza. In via Tinto da Battifolle, all'intersezione con piazza della Vittoria, sarà istituita la direzione obbligatoria a destra. Queste disposizioni non saranno valide nei giorni in cui ci saranno partite di calcio allo stadio Castellani, sia per l'Empoli Fc che per altre partite. Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.