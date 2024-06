Elly Schlein sui ballottaggi e il voto a Firenze: "Funaro garanzia di buona amministrazione"

"Sara Funaro è una garanzia di buona amministrazione, di attenzione ai bisogni delle persone che hanno maturato difficoltà in questi anni, ma è anche una garanzia di un'apertura all'Europa e al mondo come Firenze ha bisogno di continuare ad essere. Io sono molto felice della sua candidatura, della sua autorevolezza, del suo coraggio e voglio vedere insieme a tante e tanti altri la prima sindaca donna di Firenze", ha commentato la segreteria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di un'iniziativa.

"Noi stiamo cercando di mobilitare il più possibile le persone perché tanti hanno perso la speranza che il voto faccia la differenza. Credo che con questa destra al Governo che taglia la sanità pubblica, le pensioni, taglia il sociale, non mette risorse sul trasporto pubblico locale sia molto chiaro che il voto a Firenze come negli altri ballottaggi faccia davvero la differenza per migliorare la qualità della vita delle persone", ha concluso.

Fonte: PD Toscana