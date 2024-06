Esperienza e rinnovamento nella giunta Del Chiaro a Capannori

Un mix fra esperienza e rinnovamento, nuove deleghe per realizzare progetti innovativi e un messaggio forte a favore delle capacità delle donne, anche neo-mamme, che possono lavorare con serietà, competenza e passione nell’interesse dell’intera comunità.

E’ questa la fotografia, valoriale e politica, della giunta del nuovo sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, eletto al primo turno con una percentuale importante (62,35% dei consensi), e che oggi (venerdì 21) ha annunciato davanti alla stampa e a diversi cittadini chi saranno gli assessori che lo affiancheranno nel governo del territorio.

Tra le nuove deleghe spiccano la delega alle nuove circoscrizioni, che è sicuramente legata alla realizzazione del progetto ‘Il mio paese conta!’ lanciato da Del Chiaro durante la campagna elettorale, così come quella al diritto alla salute che si occuperà del ‘Pronto dottore’ e quella del pronto intervento, che realizzerà il servizio omonimo.

Per quanto riguarda il sindaco, Del Chiaro tiene per sé la delega alla comunicazione, al personale, alle opere strategiche e al Pnrr.

“Sono molto contento di poter presentare alla comunità la squadra che mi affiancherà in questi anni di governo – dice il sindaco Del Chiaro –. Nella sua composizione, ho ritenuto giusto seguire le indicazioni espresse dai cittadini con le preferenze da un lato, e dall’altro anche il bisogno di cambiamento, dando così la possibilità agli assessori confermati di cimentarsi con nuove sfide e a quelli nuovi di mettersi al servizio della cittadinanza in settori a loro affini. E’ una squadra molto ‘rosa’ e ne sono contento, perché nell’Italia di oggi c’è ancora tanto bisogno di dare un messaggio forte in questo senso, anche con la presenza di un’assessora che è diventata mamma meno di un mese fa. Adesso ci mettiamo subito al lavoro, perché ci sono temi urgenti da affrontare e tante questioni che attendono una risposta. In più, Capannori merita tutto il nostro impegno. Oggi, da sindaco, rinnovo il mio patto con i cittadini: sarò un sindaco presente, al vostro servizio e lavoreremo giorno e notte per rendere Capannori una città in cui si vive sempre meglio, a misura di tutti e tutte”.

Questa la squadra del sindaco Del Chiaro, con 5 donne e 2 uomini, 4 conferme e 3 nuovi inserimenti:

Matteo Francesconi, vicesindaco, lavori pubblici, pronto intervento, mobilità, nuove circoscrizioni, tutela degli animali;

Claudia Berti, ambiente, politiche giovanili, cultura, politiche per la casa, Osservatorio per la Pace;

Davide Del Carlo, urbanistica, protezione civile, sicurezza dei paesi, polizia municipale;

Ilaria Carmassi, edilizia scolastica, turismo, Pari Opportunità, servizi al cittadino, affari legali;

Serena Frediani, polo tecnologico, calzaturiero, attività produttive, commercio, sport e disabilità;

Silvia Sarti, politiche educative, mense scolastiche e Piana del Cibo, politiche sociali, diritto alla salute;

Silvana Pisani, bilancio, partecipate, patrimonio, agricoltura, relazioni con il Consiglio Comunale.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa