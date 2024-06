Estate a Palazzo Leggenda: gli eventi in vista

È arrivata l’estate in biblioteca e a Palazzo Leggenda. Tutto pronto per gli ultimi appuntamenti del mese di giugno. Laboratori, letture fantastiche, gruppo di lettura della Fucini e chissà quali altre sorprese. Programma alla mano, la settimana comincerà al sapore del lavoro fatto a mano del gruppo Sferruzza Sferruzza che aspettano il loro affezionatissimo pubblico il martedì pomeriggio, alle 16.30, in biblioteca, via Cavour.

Si prosegue e con un balzo si entra nel villaggio Palazzo Leggenda e che cosa troverete?

PALAZZO LEGGENDA - Mercoledì 26 giugno, alle 17, appuntamento con Una torre di storie, letture animate (4 -8 anni), giovedì 27 giugno, alle 10.30, spazio al Circolo lettura +14 'Leggere oltre: un’avventura letteraria per ragazzi e ragazze'. Le attività continuano venerdì 28 giugno, alle 17, con Giocare con l’arte - Juan Mirò e i personaggi scomparsi, laboratorio creativo (4-8 anni, consigliata la prenotazione). Il 29 giugno doppio appuntamento: alle 10.30 ci sarà Baby massaggi - Animali del bosco, letture e attività (18-36 mesi, consigliata la prenotazione) e alle 17 Dal libro al fare - Prendili tutti!, laboratorio creativo (4 -8 anni, consigliata la prenotazione).

Per info e prenotazioni, è possibile contattare la biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini allo 0571 757873 o scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

DA NON PERDERE – Sabato 29 giugno, alle 10, in biblioteca, incontro del gruppo di lettura della Fucini, #Preferireidino, sul libro intitolato L’uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman. Cosa bisogna fare per entrare nel ‘gruppo’? Basta contattare l'associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com. Inoltre, in biblioteca è allestita la cesta con i "libri al buio", iniziativa curata dalla stessa associazione dove è possibile trovare tante idee e proposte di lettura... a sorpresa!

PAUSA ESTIVA PUNTO PRESTITO AVANE – Il punto prestito del Centro Giovani Avane osserverà la chiusura estiva fino a metà settembre.

