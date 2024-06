Gamberi alla pesca, Canestri allo sport: la giunta 'nomen omen' di Pontassieve

Il sindaco Carlo Boni ha nominato la nuova giunta comunale di Pontassieve, composta da 2 donne e 3 uomini, oltre a neo eletto sindaco. Un mix di esperienza, continuità e novità per il governo dei prossimi 5 anni

Di seguito i nomi e l'elenco delle deleghe:

• al sindaco CARLO BONI, le deleghe

Urbanistica; Politiche culturali e biblioteca; Polizia municipale; Partecipate; Decoro urbano; Rapporti istituzionali e con la Città Metropolitana; Rapporti con le associazioni e volontariato; Pari opportunità e politiche di genere; Cooperazione internazionale; Politiche per la sostenibilità, transizione ecologica e digitale;

• all’Assessore e Vice Sindaco Sig. FILIPPO PRATESI

Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia privata, Ambiente e rifiuti, Politiche energetiche, PNRR, Attività produttive, Politiche per il lavoro e formazione professionale;

• all’Assessora Sig.ra CHIARA BARTOLINI

Politiche socio sanitarie, SDS e casa di comunità, Terza età e famiglia, Politiche per l’inclusione e attuazione PEBA, Terzo settore, Educazione alla salute, Politiche abitative, Politiche per il turismo e sviluppo territoriale;

• all’Assessora Sig.ra MARTINA BETULANTI

Politiche per la scuola, Partecipazione e cittadinanza attiva, Cultura della Memoria e della Legalità, Politiche interculturali, Mobilità e Trasporti, Gemellaggi;

• all’Assessore Sig. MATTIA CANESTRI

Educazione motoria, Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Economia civile e commercio, Comunicazione e URP;

• all’Assessore Sig. STEFANO GAMBERI

Bilancio, Tributi ed entrate, Personale e organizzazione, Rapporti con il Consiglio Comunale, Agricoltura, Caccia e pesca.

Le nomine della Giunta andranno anche a modificare la composizione del nuovo consiglio comunale. I consiglieri eletti, col massimo delle preferenze nella lista PD Betulanti e Gamberi, entrando in giunta, lasciano il posto ai primi non eletti che sono Simona Capanni e Eleonora Palchetti. Lo stesso per la consigliera Chiara Bartolini della lista Pontassieve al Centro che, da neo-assessora, lascia lo scranno del consiglio al primo dei non eletti nella lista, Francesco Rossi.