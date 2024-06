In giro con la spranga ma doveva essere in carcere: arrestato a Pistoia

Trovato in giro per strada con una spranga di metallo di 42 cm. La polizia di Pistoia ha fermato lo scorso 18 giugno un 39enne italiano con precedenti per stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona. Una volta disarmato è stato portato negli uffici della questura. Sul suo conto la Corte d'Appello di Firenze aveva disposto il trasferimento in carcere per inadempienza verso l'obbligo di firma deciso dopo l'arresto per rapina aggravata in concorso e lesioni personali nel 2021. Per questo è stato portato in carcere a Pistoia e denunciato per porto d'armi.