Incontro al Ministero su settore conciario, Altini (Cdx) all’assessora Monni: "Classica politica di sinistra che demonizza il prossimo"

Ringrazio l’assessora regionale Monia Monni per quanto fatto scrivere sulla stampa locale. Il suo attaccare il nostro interesse sulle problematiche inerenti il settore conciario sfociato in un incontro a Roma, con Ministro Pichetto Fratin, regala a tutti la conferma che per una certa politica sarà sempre più importante criticare l’avversario invece di attivarsi per la risoluzione. Lo ha definito spot elettorale, o ancora peggio scampagnata romana, senza rendersi conto di quanto fosse fuori luogo. Ha aggravato il suo intervento riportando che la questione si potrà risolvere solo con il lavoro serio e quotidiano delle istituzioni. Bene, grazie assessora grazie. La ringrazio più volte perché ci dimostra quanto questo lavoro istituzionale, che rispetto, non abbia in tutto questo tempo portato un risultato come quello di chiedere un appuntamento a Roma con Ministro. Noi ci siamo riusciti. Forse quello che definisce sgarbo istituzionale nasconde rabbia per non essere riuscita ad avere gli stessi risultati che noi in pochissimi giorni abbiamo messo a terra.

Invece di congratularsi per aver avuto un aiuto concreto nel tentativo di risolvere una questione gravissima, che concerne il nostro territorio, è caduta nella classica politica di una certa sinistra che tende a demonizzare il prossimo per nascondere la mancanza di idee chiare e costruttive. Ma sono tattiche anacronistiche a cui gli elettori non credono più. Nemmeno i sanminiatesi, che lo hanno dimostrato, chiaramente, nella prima tornata elettorale. Hanno scelto il cambiamento: l’assessora Monni dovrà farsene una ragione.

Ufficio stampa

Comitato Michele Altini candidato sindaco