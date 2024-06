Pallanuoto, a Certaldo i campionati giovanili Uisp

Da oggi a domenica 23 giugno a Certaldo i Campionati nazionali Nuoto Uisp di pallanuoto, sezione giovanili. I Campionati nazionali si stanno svolgendo in queste ore in Italia rispettivamente a Teramo (master), e per la prima volta alla piscina Fiammetta di Certaldo (giovanili).

Sono previste 66 partite in tre giorni per le categorie: under 14, under 16 e under 18. A Certaldo arriveranno 21 squadre e 400 atleti provenienti dalle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana, Abruzzo. Il Team centro Italia proveniente da Avezzano affronterà il torneo con una squadra totalmente femminile. Il gruppo di arbitri che gestirà la manifestazione arriva da Piemonte, Lazio e Toscana.

Fonte: Comune di Certaldo