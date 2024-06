Spacca i vetri di due auto parcheggiate, sorpreso con la refurtiva: arrestato a Firenze

Sorpreso con la refurtiva di due auto, alle quali aveva appena infranto i vetri. Arresto in flagranza la notte scorsa a Firenze in piazza della Costituzione: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l'uomo, un cittadino marocchino di 36 anni già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

A dare l'allarme è stato un residente, che ha chiamato il 112. Il 36enne è stato trovato in possesso dei documenti prelevati dalle due auto, di un caricabatteria per il cellulare e di altri accessori. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che, nel frattempo, erano giunti sul posto.

Nella giornata di oggi, nel rito direttissimo, l'uomo è tornato libero dopo che il giudice, pur ammettendo i reati contestati, ha escluso la punibilità in quanto avrebbe agito in stato di incapacità di intendere e di volere. Il 36enne, già denunciato tre volte negli ultimi 15 giorni anche per tentato furto, durante l'interrogatorio avrebbe risposto in maniera confusa e frammentaria, affermando di essere stato in ospedale per problemi psichici.