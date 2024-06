Certaldo, domenica 23 giugno le finali di pallanuoto aperte al pubblico

Il sindaco Giovanni Campatelli ha partecipato stamani, alla presenza di tutte le squadre riunite a bordo vasca della piscia Fiammetta, alla partenza della seconda delle tre giornate di gare dei Campionati nazionali Nuoto Uisp di pallanuoto, sezione giovanili.

In vasca ben 22 squadre e 400 atleti provenienti da sei regioni: Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Liguria, Piemonte.

“Porto il saluto del Comune di Certaldo agli atleti e alle società presenti – ha detto il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli – e auguro a tutti buon divertimento. Per noi è un onore ospitare un evento nazionale come quello di oggi e ci auguriamo che da ora in poi questo impianto possa ospitare sempre più manifestazioni importanti”.

“Siamo lieti di essere qui – ha detto Marco Raspa, responsabile nazionale nuoto UISP – e ringraziamo il Comune di Certaldo per aver aver concesso l’impianto e la società Certaldo Nuoto che ha costruito con noi la candidatura che ha portato alla scelta di questo spazio come sede delle finali nazionali. Una preziosa collaborazione, con Certaldo Nuoto, che sta faendo sì che un evento di questa portata si possa realizzare bene”.

L’invito alla popolazione è per domani, domenica 23 giugno, per le finali under 14, under 16 e under 18, che si svolgeranno a partire dalle ore 9.00, ingresso libero. La premiazione è prevista per le ore 12.00