Controlli in bar e ristoranti. Piovono multe all'Elba

Sanzioni a pioggia per gli esercenti di bar e ristoranti dell’Elba.

I carabinieri hanno multato per 2mila euro il gestore di un bar ristorante di Capoliveri per l’assenza dell’indicazione degli ingredienti dei panini e dei preparati artigianalmente pronti alla vendita.

A Portoferraio sono state invece due le attività sanzionate.

In un bar ristorante di prodotti siciliani sono stati sequestrati 44 chili di alimenti vari (arancini, calzoni ed altri preparati tipici) poiché conservati in frigoriferi a temperatura non idonea ed esposti alla contaminazione di agenti patogeni esterni.

Il titolare ha ricevuto una sanzione di mille euro. In un panificio, invece, le sanzioni complessive sono state di quasi 3500 euro a causa della scarsa igiene, per la presenza diffusa di sporco, residui farinacei ed imballaggi vari nei locali di preparazione e rivendita. Era inoltre assente l’indicazione degli allergeni sui prodotti esposti alla vendita.

Multato per mille euro anche il titolare di un kebab per aver adibito un locale del negozio a magazzino senza la preventiva autorizzazione e segnalato all’ASL un ristorante di Rio per gravi e diffuse carenze igieniche all’interno dei locali.

