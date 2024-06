Mattinata di sensibilizzazione con Avis Empoli, il Mc Donald's offre la colazione ai donatori

Colazione e donazione. Una rima per un evento, targato Avis Empoli, in programma nella mattina di domenica 23 giugno. Dalle 9 alle 13, presso il parcheggio del McDonald's di Empoli, i volontari e le volontarie dell'associazione saranno presenti con uno stand dedicato alla sensibilizzazione e alla donazione di sangue e plasma. "Questo evento rappresenta un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano informarsi e contribuire alla donazione di sangue - spiegano da Avis Empoli - un gesto semplice ma di fondamentale importanza per salvare vite umane".

Nell'occasione, spiegano ancora dall'associazione, McDonald's offrirà la colazione compresa di croissant, cappuccino o caffè, a tutti i donatori di Avis Empoli e a coloro che si iscriveranno durante l'evento, prendendo appuntamento per la visita di idoneità. "Vi invitiamo a partecipare numerosi e a condividere questa iniziativa con amici e familiari. La donazione di sangue è un atto di solidarietà e generosità che non richiede molto tempo - concludono da Avis Empoli - ma che può fare una grande differenza per chi ne ha bisogno".