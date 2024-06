Miss Toscana: in arrivo due appuntamenti per le selezioni del concorso

Doppio appuntamento con la bellezza e con il concorso di Miss Toscana. Nel giro di 48 ore due selezioni che porteranno in passerella tante ragazze del Granducato.

Martedì 25 giugno il concorso fa tappa a Castelfranco di Sotto (Pisa) e precisamente al Movida Club, centro fitness che festeggia i venti anni di attività nello splendido borgo di origine romana situato nel cuore del Valdarno Inferiore. Si inizia alle 21.30, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Castelfranco.

Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con gli outfit degli sponsor di Miss Italia, sarà eletta la vincitrice che accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto

Quarantotto ore dopo, giovedì 27 giugno, sarà la bellissima cornice del Ristorante Parco La Ragnaia in località Carraia, nel comune di Calenzano (Firenze) ad ospitare la tappa di Miss Toscana un appuntamento che si rinnova da molti anni con una cena spettacolo imperdibile. Si inizia alle 22, con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Regione che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Parco della Ragnaia.

Anche in questo caso dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con gli outfit degli sponsor di Miss Italia, sarà eletta la vincitrice che anche in questo caso accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto. Info: 3388312340. Per questo secondo appuntamento prenotazione tavoli al numero 333/338097

Fonte: Ufficio Stampa Miss Toscana