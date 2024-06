Pnrr Vicchio: sopralluogo per i cantieri aperti

Fatto il punto tra sindaco e tecnici sugli interventi. Quattro sopralluoghi, ieri mattina, in altrettanti cantieri aperti. In questi primi giorni di impegno amministrativo, il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri ha fatto il punto della situazione insieme al Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Lopomo, e altri tecnici comunali, su alcuni rilevanti interventi finanziati dal Pnrr avviati dalla precedente amministrazione comunale.

Il primo cantiere visitato, con la presenza anche di tecnici e dirigenti di Casa Spa, è stato quello in località Paretaio dove è prevista la realizzazione di 10 alloggi Erp oltre a un centro operativo per servizio essenziali alla popolazione. Da qui ci si è spostati nell'area della piscina comunale in via Costoli: l'impianto sarà completamente ristrutturato per essere più moderno e funzionale. Subito dopo, sopralluogo al ponte in località Ponte a Vicchio e quindi al ponte di Trasassi, entrambi interessati da interventi di consolidamento strutturale.

Durante le visite il sindaco ha avuto modo di incontrare i tecnici e direttori dei lavori, che hanno illustrato i dettagli degli interventi in corso di esecuzione.

"Tra le prime cose che ho voluto fare come sindaco - sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri -ho chiesto al Settore Tecnico di organizzare subito un sopralluogo per vedere e toccare con mano tutti i cantieri aperti nel nostro comune. Ci sono delle scadenze da rispettare e dei finanziamenti da confermare, lavoreremo per seguire passo passo l'avanzamento dei lavori nell'interesse di tutto il territorio".

Nei giorni precedenti con i tecnici di Città Metropolitana si è svolta una visita all'area di cantiere della rotonda sulla SP 551 e il viale Beato Angelico.

Fonte: Comune di Vicchio