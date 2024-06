Campionati Italiani di ciclismo, Bettiol vince la prova in linea

Il ciclista toscano Alberto Bettiol, vincitore in passato del Giro delle Fiandre, ha trionfato nella prova in linea dei campionati italiani di ciclismo su strada, svoltasi in memoria dell'ex CT azzurro Alfredo Martini.

La gara, che si è conclusa a Sesto Fiorentino dopo 228 chilometri, ha visto Bettiol tagliare il traguardo con 18 secondi di vantaggio su Lorenzo Rota, seguito da Edoardo Zambanini. Filippo Ganna si è piazzato al quarto posto.

Bettiol, originario di Poggibonsi in Toscana, ha descritto la giornata come bellissima ma impegnativa, data la difficoltà del percorso. Nonostante una recente caduta in Svizzera, che gli aveva fatto temere per la sua forma, Bettiol ha trovato la motivazione per vincere. Ha dedicato la vittoria ad Alfredo Martini, una figura per lui molto speciale.

"Il toscano Alberto Bettiol è il campione italiano di ciclismo! Vince oggi il Campionato italiano ciclismo uomini professionisti con la gara in onore di Alfredo Martini dal Piazzale Michelangelo di Firenze a Sesto Fiorentino! Un emozione bellissima, grande campione!!", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si complimenta con il campione toscano.