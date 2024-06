Il Circolo Mcl di Marcignana dona i proventi del torneo di Burraco all'Associazione 'Stop alla Meningite'

Il Circolo MCL di Marcignana ha fatto un'altra cospicua donazione all'Associazione "Stop alla Meningite" devolvendo i proventi del Torneo di Burraco. Per molte settimane decine di giocatori si sono sfidati a carte il venerdì sera ed ancora una volta i frequentatori hanno consentito al Circolo MCL di sostenere le iniziative benefiche contro la terribile malattia che è la Meningite. Proprio durante la cena promozionale allo stesso Circolo fu dato riscontro dell'utilizzo che viene fatto e del relativo grande aiuto derivante dalla donazione di un sofisticato ecografo portatile avvenuta lo scorso anno all'Ospedale di Empoli da parte di Stop alla Meningite. Ed altre iniziative a sostegno di prevenzione e assistenza contro la malattia sono in ponte. Chi, come fa da tempo il Circolo MCL di Marcignana, volesse contribuire per la lotta alla Meningite può fare una donazione versando il proprio sostegno qui: IBAN: IT35Q0842537800000031055882 presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Agenzia di Cerreto Guidi (FI) Ma i tempi sono giusti anche per donare il 5 x 1000 a Stop alla Meningite, codice fiscale 91043510485. l'Associazione ringrazia sentitamente il Circolo MCL di Marcignana e tutti gli altri che come i volontari del Circolo donano il loro sostegno.