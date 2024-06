Concerti rovesciati, al tramonto c'è musica a Pozzale

Con l’arrivo dell’estate tornano i Concerti rovesciati: quattro concerti al tramonto dedicati alla musica di tradizione orale, in altrettanti “giardini segreti” (la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) sparsi tra le province di Pisa e Firenze.

Mercoledì 26 giugno il primo appuntamento, in un giardino sonoro segreto di Pozzale (Empoli), vede protagonisti Ilaria Savini (voce) e Rocco Giorgi (chitarra classica) in Una rosa per Rosa, un concerto omaggio alla cantante siciliana Rosa Balistreri, con la quale lo stesso Rocco Giorgi ha diviso le scene per lungo tempo.

Rosa Balistreri è stata un’interprete di prim'ordine del folk revival e del canto popolare siciliano, capace di viverlo dall'interno e restituirlo con estrema autenticità, senza rinunciare alla propria peculiare identità di artista. Ha dato voce alla cultura popolare siciliana cantando temi come la fatica del lavoro, l’amore, la morte e l’oppressione, dando sempre grande dignità e spessore al repertorio che affrontava. L’arrangiamento per voce e chitarra vuole accompagnare lo spettatore verso l’ascolto “dal di dentro” della musica e dei testi, dando spazio alla verità dei sentimenti e dei racconti che vi si trovano. La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Canto rovesciato, nata nel 2021 e molto attiva nel campo della divulgazione e della formazione musicale e corale.

Entrata libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati.

Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917

I concerti rovesciati continuano fino a fine luglio con altri tre appuntamenti, in altrettanti luoghi suggestivi e in compagnia di musicisti di diversa formazione e proposta artistica. Il 4 luglio in una terrazza panoramica del centro di Firenze, potremo ascoltare il trio vocal-percussivo AliCanti in un concerto dal titolo Sotto la calma c'è il sereno; il 16 luglio a Casale Marittimo sarà la volta dei Sangit Duo, per un viaggio nella musica dell'india del nord, accompagnato da strumenti tradizionali; infine 25 luglio nei dintorni di Empoli va in scena Oltre l'immaginazione, concerto per due sassofoni a cura del Duo Varyo.

Fra le proposte estive di Canto rovesciato segnaliamo anche l'orignale aperitrekking in programma il 12 luglio, che unisce musica, passeggiata in natura e brindisi conviviale, e MareCanta, un progetto di concerti dedicati al mare, ai suoi canti e ai suoi popoli, in agosto. In autunno sono invece in programma due seminari intensivi di più giorni, dedicati al canto popolare e aperti a tutti, in luoghi suggestivi fra montagne, mare e colline. Tutte le attività e le proposte di Canto rovesciato su www.cantorovesciato.it

