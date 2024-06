Endocrinologia e Radiologia interventistica, esperienza in Cina per due professioniste dell’Aou Senese

Un proficuo scambio professionale e culturale. È quello che hanno vissuto per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la dottoressa Lucia Brilli, della UOC Endocrinologia diretta dalla professoressa Maria Grazia Castagna, e la dottoressa Laura Candeloro, della UOC Radiologia interventistica diretta dal dottor Carmelo Ricci. Le dottoresse Brilli e Candeloro si sono recate in missione all’ospedale n. 2 di Ningbo, città che si trova sulla costa orientale della Cina con un bacino di utenza di circa 7 milioni di abitanti, per un’interessante serie di approfondimenti formativi, dedicati rispettivamente all’area di endocrinologia e radiologia interventistica. Nelle due settimane trascorse in Cina, le due professioniste hanno potuto dedicarsi e approfondire tematiche assistenziali e cliniche insieme ai colleghi cinesi ed inoltre entrambe hanno tenuto delle lezioni e degli interventi per illustrare le attività svolte all’Aou Senese, con un confronto e scambio di opinioni tra le due realtà, volto anche ad una possibile futura collaborazione in ambito di ricerca. Lo scambio professionale è frutto degli accordi e delle relazioni che da tempo l’Aou Senese, tramite l’Ufficio Rapporti Internazionali, ha instaurato con diversi ospedali cinesi. In particolare, grazie alla convenzione definita proprio con l’ospedale n.2 di Ningbo, proseguirà lo scambio formativo e professionale tra professionisti senesi e professionisti cinesi, in diverse specialità sanitarie.

Fonte: AOU Siena