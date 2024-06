Filo Rosso in assemblea dopo il ballottaggio: "Un nuovo cammino insieme"

Dopo il risultato elettorale che ha confermato la neonata lista Filo Rosso come terza forza in Consiglio comunale a San Miniato, è convocata per martedì 25 giugno alle 21.30 al comitato elettorale di via Diaz a Ponte a Egola un'assemblea generale aperta a elettori e simpatizzanti. Sarà presente la candidata sindaco Veronica Bagni e l'intera squadra di Filo Rosso.

La lista apertamente di sinistra, inclusiva e aperta al dialogo, farà il punto dei prossimi 5 anni di presenza in Consiglio comunale. Verrà dedicato tempo all'analisi del voto dopo i risutlati del ballottaggio e anche un momento per definire gli obiettivi politici e gli aspetti organizzativi. Perché la campagna elettorale è solo la prima fase di un nuovo cammino insieme.

Fonte: Filo Rosso San Miniato