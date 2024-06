Grande incendio in un'azienda di Tavarnelle, impegnati i vigili del fuoco dalla mattina

Incendio in viale I Maggio a Tavarnelle nelle prime ore del mattino in uno stabilimento industriale di produzione oliaria. Alle 5.45 le prime chiamate ai vigili del fuoco di San Casciano, giunte assieme ai rinforzi da Firenze, Firenze Ovest e Siena, per un totale di 3 squadre, 3 autobotti un’autoscala e il carro aria. I vigili del fuoco hanno operato per contenere e confinare l’incendio al magazzino, che al momento è sotto controllo. Rimangono in corso le operazioni di spegnimento e di smassamento che richiederanno altre ore di lavoro.