MontaioneSi: "Ringrazio i cittadini che ci hanno dato fiducia"

Si è insediato il Consiglio Comunale di Montaione e 4 consiglieri della nostra lista civica MontaioneSi ne sono entrati a far parte formando il gruppo consigliare MontaioneSi. Ringraziamo i cittadini che ci hanno dato fiducia e tutte le persone che hanno contribuito alla nascita e che ogni giorno, con passione e determinazione, contribuiscono alla crescita di MontaioneSi: progetto civico che mira ad ampliare i confini della partecipazione e a innovarne le modalità.

Nel prossimo quinquennio saremo propositivi, perché crediamo nei contenuti del nostro programma e disponibili a valutare nel merito progetti e iniziative avanzati dalla maggioranza con l’obiettivo di creare e realizzare nuove opportunità per la nostra comunità. Eserciteremo il nostro ruolo di opposizione facendo riferimento ai punti espressi in campagna elettorale, che sono chiari, specifici, innovativi e per noi estremamente vincolanti. Saremo vigili, determinati e attenti osservatori dell’operato dell’amministrazione perché crediamo nell’importanza del rispetto delle regole e della correttezza.

Ascolto, comunicazione, partecipazione e trasparenza contraddistingueranno il nostro ruolo di rappresentanza secondo i principi della Carta costituzionale. Siamo sempre aperti a suggerimenti, proposte e incontri attraverso i nostri canali di comunicazione

Fonte: Lista Civica MONTAIONE SI