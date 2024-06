Ballottaggio San Miniato, lo sconfitto Altini: "Abbiamo sfiorato un sogno, ma abbiamo lasciato il segno"

Vorrei, sinceramente, fare i complimenti, da parte mia a della mia squadra a Simone Giglioli per la conferma a sindaco di San Miniato. Vorrei altresì ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me partendo da coloro che si sono spesi in prima persona accompagnandomi in questa bellissima avventura. E' stato un percorso avvincente vissuto intensamente e quotidianamente. Un cammino che ci ha permesso, soprattutto, di incontrare e confrontarci con voi sanminiatesi. Come opposizione cercheremo di essere costruttivi e collaborativi senza mancare però di ponderare bene ogni singola questione e far sentire la nostra voce, la vostra voce, ogni qual volta ve ne sarà bisogno. Ci aspettano mesi di duro lavoro ove la crisi economica che ha colpito il settore trainante l'economia locale si farà sentire sempre di più. Rappresenteremo tra i banchi del consiglio comunale tutti coloro che non avrebbero voluto questo epilogo. Lo faremo ricchi della fiducia riconosciutaci e certi della determinazione che metteremo in campo per non tradirla mai. Chi siederà nei banchi della maggioranza dovrà impegnarsi per mantenere le promesse prese. Promesse non banali su cui vigileremo affinché godano della giusta considerazione. Sarà anche il momento di riflettere su cosa avremmo potuto fare meglio perché c'è sempre da migliorarsi per il bene collettivo. Di certo non l'impegno profuso poiché tutta la squadra ha veramente dato tutto. Abbiamo sfiorato un sogno, ma abbiamo lasciato il segno: quello di aver portato alla luce una grande voglia di cambiamento. Sarà cura nostra rappresentarla nel migliore dei modi. Ancora una volta Forza San Miniato. Viva San Miniato.

Comitato Michele Altini Candidato sindaco