Corso gratuito per addetti alla cura del cavallo, lo annuncia Coldiretti Toscana

Un corso gratuito rivolto a disoccupati ed inoccupati per diventare addetti alla cura, alla preparazione e allevamento del cavallo. La qualifica potrà essere spesa dai partecipanti che supereranno alla fine del percorso l’esame per trovare impiego di una delle aziende agricole con allevamento di cavalli, nei centri ippici, nei maneggi ma anche presso enti ed associazioni di promozione. Promosso da CAICT, l’Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, il corso punta a trasferire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per gestire in autonomia tutte le attività, dall’accudimento del cavallo alla gestione della scuderia con riferimento anche alle tecniche di mascalcia e conduzione del cavallo.

Il corso prevede n° 900 ore di cui 570 di aula (cosi? suddivise: 310 ore di esercitazioni pratiche/laboratoriali, 225 ore in aula e 35 ore di visite didattiche), 300 di stage da effettuarsi nel territorio della regione Toscana in aziende di settore, 30 di accompagnamento di cui 22 di orientamento collettivo e n°8 di orientamento individuale. Le lezioni si svolgeranno tutte in presenza, dal lunedì al venerdì. Il calendario dettagliato sarà comunicato a inizio corso. La percentuale di frequenza obbligatoria è 70% di cui almeno 50% di stage.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 21 luglio 2024.

Per poter partecipazione è necessario avere la residenza in Italia, avere una qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, oppure compimento del diciottesimo anno di eta? e conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per gli utenti non italofoni. Essere inoccupati, disoccupati o inattivi. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi dell’Agenzia formativa CAICT di Coldiretti Toscana (Viale Fratelli Rosselli n. 20, Firenze) scrivendo a caict.formazione.toscana@coldiretti.it o contattando il numero 055-32357212.

Per informazioni consulta il sito ufficiale della formazione di Coldiretti Toscana https://caict.coldirettitoscana.it/

Fonte: Coldiretti Toscana