Elezioni Empoli, Poggianti: "Siamo la vera alternativa"

A margine della vittoria del ballottaggio di Alessio Mantellassi con conseguente elezione a Sindaco di Empoli, l’ex candidato alla prima carica cittadina Andrea Poggianti, sostenuto dalle liste Centro Destra per Empoli e La mia Empoli, ha voluto esprimere le congratulazioni commentando il suo futuro ruolo tra le fila dell’opposizione in Consiglio Comunale.

“Prendiamo atto del fatto che Empoli abbia confermato l’amministrazione uscente – dichiara Andrea Poggianti – sebbene con un passaggio nuovo per la città rappresentato dal ballottaggio. Ribadiamo che siamo la vera alternativa e continueremo a difendere il nostro programma elettorale dalle fila dell’opposizione, mantenendo un profilo propositivo e intransigente laddove necessario. Ci congratuliamo con il nuovo Sindaco Alessio Mantellassi auspicando che possa interpretare questo importante incarico nell’interesse di tutti i cittadini. Faremo tesoro del nostro 12,05% raggiunto nella prima tornata elettorale ed equivalente a circa 2.800 voti che hanno consentito di eleggere due consiglieri comunali”.

Con il risultato ottenuto nella prima votazione, rientreranno infatti in Consiglio Comunale sia l’ex candidato Sindaco Andrea Poggianti sia il consigliere comunale nonché capolista del Centro Destra per Empoli Gabriele Chiavacci.

“Il nostro gruppo consiliare si chiamerà Centro Destra per Empoli – commenta Gabriele Chiavacci – e, dopo il lavoro svolto in Consiglio Comunale nei cinque anni passati in cui abbiamo presentato 150 atti, ci impegneremo a fare altrettanto nel prossimo quinquennio per il bene comune che è Empoli. Poggianti si riconfermerà capogruppo e io sarò di nuovo il suo vice. Sono lieto di tornare in Consiglio Comunale per rappresentare le istanze dei cittadini nelle sedi opportune. Ringrazio i 131 elettori che mi hanno votato dandomi la loro fiducia, quasi raddoppiando il consenso rispetto alla mia prima candidatura e permettendomi di essere il recordman delle preferenze nei due centro destra che si sono presentati alle urne. Voglio inoltre ringraziare tutti i candidati alla carica di consigliere delle nostre due liste che hanno contribuito a questa campagna elettorale con il risultato di quasi 1.000 preferenze su circa 2.800 voti. Questo è segno di un forte radicamento sul territorio. Noi siamo il centro destra della gente, non quello dei simboli di partito”.

