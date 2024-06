Il Salotto di Via Maestra, teatro e cultura in centro a Poggibonsi

Apre mercoledì alle ore 19,30 i nuovo format di Via Maestra Centro Commerciale Naturale dal titolo Il Salotto di Via Maestra, luogo di convivialità e cultura. Teatro, musica, libri e cultura in genere per una tre giorni, in cui dopo un aperitivo da gustare sia nei locali del centro che direttamente in Piazza Rosselli, assisteremo a questa nuova esperienza nata da Via Maestra.

Vecchie poltrone, un tavolino, una piazza fra le più belle della nostra città e tante sedute per accogliere un pubblico di ogni età che potrà assistere, almeno in questa prima parte del salotto, alla presentazione del libro di Lisanna Boschini “Io e te anime gemelle”, al concerto di Jole Canelli e Joe Conte, unico spettacolo a pagamento con biglietto a due euro, ed infine Bungee Jumping, Teatr Spericlato Improvvisato a cura di Teatro Riflesso. La prima parte dicevamo, perché la seconda sarà il 9, 10 ed 11 luglio con un programma diverso, ma sempre ispirato alla logica di una serata conviviale, fra amici in un salotto.

"Un’iniziativa che abbiamo progettato ed ideato prendendo spunto da alcune manifestazioni similari effettuate in località balneari e che crediamo fermamente possa diventare uno degli eventi fissi della nostra programmazione estiva" dichiara Laura artelli, presidente del CCN di Poggibonsi “Abbiamo la necessità di far vivere il nostro centro e non solo dal punto di vista commerciale, l’amore verso il nostro lavoro va di pari passo con l’attenzione per la città e ci stiamo impegnando affinché i poggibonsesi e la Valdelsa tutta abbiano voglia di venire e restare in centro a Poggibonsi”.

Appuntamento quindi mercoledi sera dalle ore 19,30 con Lisanna Boschini ed il suo libro “Io e te anime gemelle” modera Gioia Bandinelli con l’accompagnamento di Lauretta Boschini, Dominga Pedani ed Elisa Biagi per dare il via a questo nuovo percorso di Via Maestar Centro Commerciale Naturale