Incidente domestico per Zia Caterina: "Il taxi deve fare una sosta ai box"

"Il taxi di Zia Caterina deve fare una sosta ai box per 30 giorni! A causa di un incidente domestico, Caterina ha una frattura complessa ma composta all'omero e dovrà rimanere con un tutore". Così si legge su Milano 25 Onlus, la pagina social della tassista solidale conosciuta per il suo aiuto ai piccoli pazienti in cura oncologica e non solo, che accoglie sul proprio taxi colorato e pieno di peluche.

"Nel frattempo continua la terapia cortisonica per la sindrome polmonare, la malattia rara, che l'ha colpita ad inizio anno" è riportato ancora sulla pagina. "Caterina è provata da questo nuovo "inciampo" ma costruisce, progetta e sogna nuovi modi d'incontro e condivisione". Caterina Bellandi, questo il nome della famosa "Zia", ha inizio anno è stata infatti oltre due mesi ricoverata, fino al ritorno in strada con il suo taxi a fine marzo scorso.

Ma nel cassetto, Zia Caterina ha già nuove idee pronte per essere realizzate: "Ad esempio - si conclude il post sulla pagina Facebook - sta lavorando al progetto del "villaggio dei supereroi", un' area verde allestita di giochi all'aperto dove poter accogliere le famiglie dei bambini malati, i suoi supereroi e chiunque vorrà trascorrere tempo insieme a loro donando gioia e sorriso".