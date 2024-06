L'autista ha un malore, autobus di linea si schianta contro un edificio

A Lucca, un autobus del trasporto pubblico si è schiantato contro un edificio nel quartiere Sant'Anna. Ad andare distrutto il piano terra, dove si trovava un kebab, e il piano superiore, dove risiedeva una famiglia di quattro persone. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

L'autista avrebbe avuto un malore ed è stato ricoverato all'ospedale San Luca, ma non è in pericolo di vita. L'autobus era privo di passeggeri al momento dell'incidente. Il kebab era vuoto ad eccezione del proprietario che è rimasto illeso. Due appartamenti sono stati evacuati e la strada è stata chiusa per la rimozione dei detriti. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il personale del 118 e la polizia municipale.