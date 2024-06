Mercantia Certaldo, si insedia il nuovo sindaco: "Valorizzeremo la nuova piazza Boccaccio"

Primo incontro operativo del mandato su Mercantia, per il sindaco Giovanni Campatelli, che ha riunito ieri lo staff tecnico del Comune di Certaldo e lo staff organizzativo e artistico di Terzostudio. Obiettivo: affrontare i vari aspetti della manifestazione, dalla promozione fino all’ordine pubblico, passando per i lavori in corso in piazza Boccaccio, tradizionale sede del mercato di artigianato. Aspetti da curare, come sempre, nei minimi dettagli, per far sì che Mercantia, che si svolgerà dal 17 al 21 luglio 2024, sia ancora una manifestazione unica non solo per la qualità degli spettacoli, ma anche per l’armonia di tutti gli aspetti di un grande evento.

Proprio sullo stato dei lavori in piazza Boccaccio, stamani sono state date rassicurazioni sulla possibilità di svolgimento del mercato di artigianato, uno dei motivi di attrazione del festival. Per metà luglio, la piazza sarà calpestabile per oltre i due terzi dell’attuale area dei lavori e lo spazio del cantiere si ritirerà, nei giorni di Mercantia, in un’area rettangolare di fronte al Municipio, adeguatamente mascherata con coperture di tela. Tutta la restante parte della piazza sarà calpestabile e verrà utilizzata per ospitare oltre 40 banchi di mercato di artigianato, ma anche performance artistiche e musicali per rendere attrattiva la sosta in centro. Attrazioni, animazioni e alcuni banchi di artigianato, saranno dislocati anche lungo la via 2 giugno, dall’incrocio con viale Matteotti fino alla funicolare.

“Mercantia è l’evento di maggiore richiamo di Certaldo per il pubblico italiano e straniero – dice il sindaco Giovanni Campatelli – per questo il Comune ha una macchina organizzativa che a Mercantia lavora tutto l’anno, e che stamani ho riunito per far sì che ogni aspetto venga curato e ogni problematica gestita al meglio. Per raggiungere questo obiettivo però, è importante che tutti i soggetti che gravitano intorno a Mercantia, cioè cittadini, associazioni e commercianti, diano la propria collaborazione. Sono certo che questa edizione di Mercantia sarà non solo un bell’evento, ma la prima occasione per valorizzare la nostra nuova piazza Boccaccio che, anche se da ultimare, potremo già apprezzare per nuova conformazione degli spazi a raso e far sì che questa esperienza sia di stimolo per tornare il prossimo anno a viverla completamente rinnovata”.

Nell’occasione di questa prima riunione col nuovo sindaco, il direttore artistico di Mercantia, Alessandro Gigli, ha consegnato una copia del manifesto della 36esima edizione di Mercantia, nel quale spiccano le due immagini fotografiche dello spettacolo di Accademia Creativa (foto di Alice Giadrossich) e della Compagnia dei Folli (foto di Marcello Senesi).

“Il tema di questa edizione è “Il trionfo del sole” – ha ricordato Alessandro Gigli – tema che lascia intendere a un periodo di ritrovata luce e serenità dopo gli anni di difficile ripresa post pandemia. Nell’immagine di quest’anno infatti, c’è un’esplosione di colore e, dal basso, emerge una luce, portata da una donna, è il simbolo di un “femminino cosmico”, di un’energia vitale, femminile, solare alla quale affidiamo la guida del nostro desiderio di rinascita”.

Informazioni ed aggiornamenti saranno resi noti, come di consueto, tramite i canali ufficiali del Festival www.mercantiacertaldo.it e www.facebook.com/mercantia

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa