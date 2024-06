Più Certaldo sui ritardi della giunta Campatelli: "A disposizione le nostre figure"

Sono già passati 14 giorni dall’elezione di Giovanni Campatelli a Sindaco di Certaldo; 14 giorni di silenzio in cui si attende con trepidazione di conoscere la nuova Giunta. Quasi tutti i sindaci della Val D’Elsa hanno già presentato la Giunta, è vero che non si sono trovati un’eredità pesante di nodi irrisolti e cantieri aperti, è vero che hanno ricevuto un consenso maggiore, per questo, comprendiamo la difficolta del neo Sindaco di formare la squadra di governo e rinnoviamo la disponibilità nel mettere a disposizione del Primo Cittadino le figure di alto profilo che hanno sostenuto la candidatura di Cellini. Siamo disponibili al confronto, non vi sono pregiudizi di sorta. – le parole del portavoce –.

Sabato 6 Luglio si terrà probabilmente il primo Consiglio Comunale, confidiamo che sia il primo momento di una stagione di collaborazione. Più Certaldo, intende tener fede al mandato di 2.346 elettori, quasi il 30% dei consensi, un risultato storico per una formazione civica a Certaldo. Un dato significativo che merita la dovuta attenzione anche dallo schieramento di maggioranza che si è aggiudicato il governo del paese con appena il 51 % dei voti segnando un crollo di oltre il 21% dei consensi rispetto alle precedenti amministrative.

Nodo cruciale per i lavori del Consiglio sarà l’elezione del Presidente, ruolo di garanzia e rappresentanza, che visto i risultati delle amministrative sarebbe auspicabile che fosse espressione delle minoranze, per sostenere maggiori livelli di inclusione nei processi decisionali per la nostra comunità. Attendiamo, quindi, l’avvio dei lavori, la nomina degli Assessori, la formazione delle Commissioni Consiliari, l’individuazione delle P.O., per poter così iniziare a concretizzare i tanti punti del programma elettorale scritto con i cittadini, dalle periferie fino al centro del paese, dando voce alle istanze restate finora inascoltate. Speriamo, infine, che questi ritardi siano più il frutto di una ricerca di eccellenze che ingiustificabili segni di indecisionismo politico.

Fonte: Più Certaldo