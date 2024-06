Rapina due volte una farmacia a Pisa, arrestato

Ha rapinato una farmacia in centro a Pisa. Un uomo è stato arrestato e portato in carcere nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno. Nel pomeriggio i carabinieri sono intervenuti in un esercizio in centro, dove poco prima l'uomo era entrato con coltello da cucina per farsi dare 350 euro. L'arma e il denaro sono stati ritrovati nei vestiti dell'uomo, fermato subito dopo.

I militari hanno scoperto che l'uomo aveva fatto un'altra rapina sempre alla medesima farmacia qualche giorno prima, per questo lo hanno anche denunciato.