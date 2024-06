Sinalunga ha una nuova giunta: le scelte di Zacchei

Il Sindaco di Sinalunga Edo Zacchei, dopo la firma dei decreti, ha nominato la nuova Giunta Comunale che lo affiancherà per i prossimi 5 anni. Molte le conferme ma anche un elemento di novità rispetto alla passata legislatura, la nuova giunta 2024-2029 è così composta: Cosetta Pericoli, indicata anche come Vicensindaco, Alessandro Ferretti, Gianni Bagnoli, Carlo Buracchi e Rosa Cottone.

Il Sindaco Edo Zacchei tiene per sé le deleghe a: Pianificazione urbanistica, Sanità, Protezione civile e Comunicazione. Cosetta Pericoli è Vicesindaco e assessore consigliere con deleghe alle Politiche sociali, Politiche dell’infanzia, Politiche della famiglia, Sicurezza sociale e Politiche di genere. Alessandro Ferretti, già facente parte della scorsa legislatura, è assessore esterno con deleghe al Bilancio e fiscalità, Accesso ai finanziamenti, Società partecipate, Personale, Relazioni con il pubblico e Partecipazione. Gianni Bagnoli, già facente parte della scorsa legislatura, è assessore esterno con deleghe alla Pubblica istruzione, Cultura e beni culturali, Turismo, Promozione del territorio, Gemellaggi e cooperazione internazionale. Carlo Buracchi, già facente parte della scorsa legislatura, è assessore esterno con deleghe al Patrimonio, Lavori pubblici, Decoro e manutenzioni, Politiche ambientali e Rigenerazione urbana. Rosa Cottone, già facente parte della scorsa legislatura, è assessore esterno con deleghe allo Sviluppo economico, Politiche del lavoro, Sport e qualità della vita, Polizia Municipale, sicurezza, legalità, Caccia e pesca e Benessere animale.

Oltre alla nomina della nuova Giunta, il sindaco Zacchei ha consegnato anche le deleghe a nuovi consiglieri ampliando anche il numero delle deleghe: a Giulia Giometti, la candidata più votata, è consegnata la delega all’Immigrazione alle politiche per l’integrazione, a Elisabetta Valentino è andata la delega della Pace e cultura della Memoria, a Francesco Lunghini l’Associazionismo, a Lisa Cencini Politiche Giovanili, a Davide Bianchini Imprenditoria Giovanile e Strat Up e a Mailinda Sestito Pari Opportunità.

Il primo consiglio comunale è stato convocato per giovedì 27 giugno 2024 alle ore 21:00 per l’insediamento e la convalida degli eletti alla carica di Sindaco, Consigliere comunale e giuramento del Sindaco, per la comunicazione della composizione della Giunta e presentazione delle linee programmatiche di mandato, per l’elezione dei membri della Commissione elettorale comunale, elezione dei membri della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello; la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e la designazione rappresentanti del Consiglio in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Se-nese; oltre ai punti all’ordine del giorno.

Fonte: Ufficio stampa