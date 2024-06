"Tower Stories-Lucca Mortis", torna in città il set del film di Peter Greenaway

Torna per una settimana in città il cast del film Tower Stories- Lucca Mortis di Peter Greenaway. Si tratta di alcune riprese necessarie a completare la lavorazione della pellicola, che ha un budget complessivo di 20 milioni di euro e che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025.

A parlare di questa nuova fase dei lavori, questo pomeriggio (25 giugno) in conferenza stampa a palazzo Orsetti, c’erano l’assessore al turismo Remo Santini, il produttore Philip Lee ed Enrique Drescher- producer investitor. Intenso il legame che si è stabilito fra la città di Lucca e tutto il team che ruota attorno al film di Greenaway. Il rapporto di collaborazione e amicizia è culminato lo scorso aprile con la consegna della medaglia della città al regista e agli attori, suggellando così il riconoscimento di Lucca per quello che rappresenta il più grande progetto cinematografico che abbia mai coinvolto il territorio.

"Abbiamo avuto il privilegio di vedere in anteprima alcuni piani sequenza girati con il drone sopra i tetti della città e siamo letteralmente restati senza parole – afferma l'assessore Santini – è un onore avere di nuovo qua Dustin Hoffman e tutta la troupe per le ultime riprese: questo film rappresenta un'opportunità grandissima per Lucca soprattutto se sarà confermato il nome della città nel titolo definitivo".

Per questa settimana sono previste riprese in studio e riprese in esterna, con diverse zone della città che saranno via via interessate: da piazza Antelminelli a piazza San Salvatore, da via Guinigi a piazzale Arrigoni. Questo comporterà anche alcune modifiche al traffico e alla sosta.

Vediamo, nel dettaglio, il programma di lavoro e le modifiche alla viabilità.

il 26 giugno cover set all’ex Manifattura di via Filzi.

il 27 giugno le riprese si sposteranno nel negozio di piazzale Arrigoni: per questo dalle 8.00 alle 12:00 ci sarà divieto di sosta in piazzale Arrigoni e nel tratto di Corso Garibaldi dal civico 165 al 42, con sosta dei veicoli tecnici in piazza Antelminelli (lato cattedrale davanti alla fontana), chiusura di via Arcivescovato (piccolo tratto angolo Piazzale Arrigoni). Dalle 12:30 alle 16:00 il set si sposterà sulle Mura (Baluardo S. Croce) con sosta dei veicoli tecnici in via Cimitero (tra il parco e Porta S. Donato). Il pomeriggio cover set all’ex Manifattura via Filzi.

28 Giugno e 29 Giugno cover set all’ex Manifattura di via Filzi.

1 Luglio dalle 10.00 alle 20.00 in via del Battistero ci saranno riprese stop and go (senza chiusura), sarà invece chiusa piazza Antelminelli con deviazione del traffico da via Arcivescovato su via della Rosa, chiusura via delle Trombe all’altezza dell’ingresso della Poste (accesso garantito agli uffici postali) fino a piazza Altelminelli, controllo stop and go in via del Molinetto (senza chiusura), controllo stop and go in via del Duomo, all’altezza dell’ingresso a piazza S. Martino (senza chiusura), veicoli tecnici in piazza S. Martino (lato muro giardino). In piazza S. Michele riprese con il drone dalle 14:00 alle 17:00 con sosta di alcuni veicoli in piazza S. Salvatore, in via del Fosso riprese con il drone e sosta di alcuni mezzi tecnici in piazza San Francesco.

2 Luglio si girerà in piazza San Salvatore - fontana puppurona dalle 15.00 alle 19:00. Quindi sosta mezzi tecnici in piazza S. Giovanni Leonardi da S. Maria Corte Orlandini a via del Loreto (ambo i lati) divieto di sosta, stop and go via Santa Giustina (da piazza San Salvatore a via Della Colombaia), divieto di sosta in via Santa Giustina (tratto via Colombaia a piazza San Salvatore), set in Piazza S. Salvatore deviazione navetta bus, inversione del senso di marcia di via Santa Giustina, da Via del Loreto a Piazza san Salvatore (per chiusura Piazza San salvatore) dalle 16:00 alle 20:00, rimozione biciclette e rastrelliere in piazza san Salvatore. Dalle 21.00 all’01.00 il set si troverà in via Via Guinigi 18 e ciò comporterà divieto di sosta in via Guinigi, da via Mordini a via S. Croce dalle 00.00 del 2 alle 1.00 del 3 luglio, chiusura di via Guinigi da via Mordini a via Santa Croce dalle 21.00 del 2 alle 1.00 del 3 luglio, divieto di sosta in via S. Andrea, da via Guinigi a via dell’Angelo Custode (piazzetta di collegamento), sosta mezzi tecnici in piazza S. Gregorio (ambo lati) con divieto di sosta dalle 00:00 del 2 alle 1:00 del 3 luglio, divieto di transito via S. Andrea, da via Fatinelli a via Guinigi, dalle 21:00 del 2 alle 1:00 del 3 luglio.

