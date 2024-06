Biblioteca e Palazzo Leggenda, tutto pronto per il calendario estivo

Tutto pronto per la programmazione estiva della biblioteca comunale Renato Fucini e di Palazzo Leggenda. Tante attività che diventano itineranti nei parchi, nei giardini, nelle piazze della città, nelle frazioni e con qualche uscita in notturna.

Entrando nel dettaglio, calendario alla mano, ecco che cosa proporrà ‘La biblioteca di Serravalle’ nel bellissimo parco: laboratori, punto prestito, giochi, letture con qualche sorpresa, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, il tutto dal 2 luglio al 12 settembre 2024, nei giorni di martedì e giovedì, chiusura nel periodo che va dal 12 al 25 agosto. E tutti i martedì e i giovedì, dalle 17 alle 20, nello spazio adiacente al Green Bar, proprio davanti al laghetto, torneranno le ormai famose letture ad alta voce, accompagnate talvolta anche da musica, per realizzare laboratori creativi e giochi collettivi di gruppo.

LETTURE Al PARCO - In arrivo le Letture al Parco, un programma di letture animate e punto prestito itineranti nelle piazze e nei parchi di Empoli o nelle frazioni. Da segnare in agenda, dal primo al 29 luglio si susseguiranno appuntamenti sia serali che pomeridiani, con storie e letture ad alta voce accompagnate dalla chitarra o da altri strumenti musicali. Sarà attivo il punto prestito per fare prestito, restituzioni, o prenotazioni.

Ecco il calendario delle uscite: primo luglio, alle 21.30, piazza XXIV Luglio in centro, l’8 luglio alle 21.30 ad Avane, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, il 15 luglio alle 17.30 al parco del Pozzale, via delle Tofane. Si prosegue poi, il 22 luglio alle 17.30 nel Giardino delle Collinette, via Valsugana a Santa Maria e si chiude il 29 luglio alle 17.30 nella frazione di Monterappoli nel Giardino pubblico, via Salaiola.

Per avere informazioni, scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it contattare il numero telefonico 0571 757873, oppure consultare il sito web, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

ESTATE A PALAZZO LEGGENDA - Quattro settimane di letture e laboratori tematici per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età! Quando? Dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Prima settimana, dal 2 al 5 luglio, Ciak si gira! Summer edition: pronti a scoprire tutti i segreti per fare delle riprese super? Un’occasione per imparare a creare bellissime inquadrature, uno storyboard, una colonna sonora, un video-montaggio e molto altro. Seconda e quarta settimana, dal 9 al 12 luglio e dal 23 al 26 luglio, ecco Bimbimbiblio. Una settimana da bibliotecario: quattro mattine per vestire i panni del bibliotecario e conoscere il dietro le quinte di questo meraviglioso mestiere. La terza settimana, invece, che va dal 16 al 19 luglio, sarà dedicata A tutto gioco! per un viaggio andata e ritorno nel fantastico mondo dei giochi a partire da quelli di una volta fino a quelli in scatola più amati di oggi.

È possibile iscriversi ad una intera settimana tematica di attività in base a quello che piace di più e l’ingresso è gratuito. Per informazioni e iscrizioni alle settimane a tema: biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa