Consiglio comunale di San Miniato, ecco i consiglieri eletti

L'elezione di Simone Giglioli a sindaco di San Miniato consente di ripartire, fra maggioranza e minoranza, i seggi del consiglio comunale per il mandato 2024-2029. Alla maggioranza di centrosinistra che sostiene Giglioli spettano dieci consiglieri, dei quali ben nove risultano eletti nella lista del Partito Democratico e uno soltanto nella lista Noi per San Miniato. Alle minoranze vanno i sei seggi rimanenti.

Il Partito Democratico vede eletti Marino Gori, Elena Maggiorelli detta Cupelli, Marco Greco, Matteo Betti, Vincenzo Mastroianni, Franca Torre, Elena Marianelli, Rosanna Matteoli e Loredano Arzilli. Completa il gruppo dei consiglieri di maggioranza Matteo Squicciarini, di Noi per San Miniato.

Per le minoranze, le liste Fratelli d'Italia e Altini Sindaco vedono eletti quattro consiglieri: il candidato sindaco Michele Altini, la rappresentante di FdI Francesca Bruni e, per Altini Sindaco, Elia Brotini e Paolo Vallini. Completano gli scranni della minoranza i candidati a sindaco Veronica Bagni (Filo Rosso) e Lucio Gussetti (Vita Nova, Stil Novo).

Com'è noto, nel caso in cui Giglioli sceglierà gli assessori fra gli eletti e questi decidessero di rinunciare alla carica di consigliere, entrerebbero in consiglio i primi dei non eletti nelle relative liste di appartenenza.