Cordoglio all'Università di Firenze per la scomparsa del professor Turi

Cordoglio all'Università di Firenze per la scomparsa di Gabriele Turi, già docente di Storia contemporanea.

Nato a Firenze nel 1942, Turi aveva intrapreso la propria carriera accademica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo nel 1973 per poi svolgere sempre a Firenze attività didattica e di ricerca fino al 2013, con esclusione del triennio 1987-90 nel quale ha insegnato all’Università di Teramo.

Divenuto ordinario nel 1987, Turi è stato presidente del corso di laurea in Storia, coordinatore del Dottorato di studi storici per l'età moderna e contemporanea e direttore della Scuola di Dottorato in Storia dell'Università di Firenze. Condirettore di "Studi storici" nel 1976-1978, ha diretto la rivista di storia contemporanea "Passato e presente" e il bollettino "La Fabbrica del libro". E’ stato inoltre membro del comitato direttivo della Biblioteca toscana di storia moderna e contemporanea dell'Unione Regionale delle Province Toscane.

"Gabriele Turi è stato a lungo una figura di riferimento nel dibattito storico e culturale - hanno ricordato dall'Ateneo fiorentino -. Autore di numerosi volumi di rilievo, si è occupato in particolare degli effetti della Rivoluzione francese in Italia, di storia dell’editoria, di intellettuali, cultura e università nel periodo fascista, e di storia della schiavitù".

Fonte: Università di Firenze